НБА Корвър бил разменен за… копирна машина! 23 май 2019 | 17:21 0



копирано





“Ню Джърси ме избра под №51, а след това бях трансфериран във Филаделфия, като не съм сигурен дали “трансфериран” е правилното поянятие. Реално бях продаден за неназована сума пари, а в последствие разбрах, че с тези пари Нетс са платили таксата си за участие в Лятната лига, а с остатъка са си купили копирна машина”, разказва Корвър, цитиран от The New York Post.

16 years later, Kyle Korver never forgot the Nets "traded" him for a copy machine



(via @Creighton) pic.twitter.com/0KtxdSc0VG — Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2019

“Преди няколко години въпросната машина се е развалила, а аз… аз продължавам да играя”, многозначително добавя той. Кайл Корвър е доказано име в НБА, най-вече когато стане дума за точна стрелба от дистанция. 38-годишният ветеран играе при най-добрите вече повече от 15 години, като за този период веднъж бе избран в Мача на звездите и веднъж спечели ежегодната награда за спортсменство. Двуметровият стрелец държи рекорда за най-висока успеваемост в стрелбата за три точки с 53.6% в рамките на сезон 2009/2010, а по време на среща със студенти в университета Крейтън, чийто възпитаник е той, Корвър сподели интересен факт от началото на професионалния си път.“Ню Джърси ме избра под №51, а след това бях трансфериран във Филаделфия, като не съм сигурен дали “трансфериран” е правилното поянятие. Реално бях продаден за неназована сума пари, а в последствие разбрах, че с тези пари Нетс са платили таксата си за участие в Лятната лига, а с остатъка са си купили копирна машина”, разказва Корвър, цитиран от The New York Post.“Преди няколко години въпросната машина се е развалила, а аз… аз продължавам да играя”, многозначително добавя той. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1802

1