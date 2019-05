Тенис Тейлър Фриц и Беноа Пер са първите полуфиналисти в Лион 23 май 2019 | 17:09 0



Американецът Тейлър Фриц и французинът Беноа Пер са първите полуфиналисти на турнира по тенис на клей в Лион. 21-годишният Фриц записа четвъртата си победа за година над играч от топ 30, след като надигра с 6:7(6), 6:3, 6:4 втория в основната схема Роберто Баутиста Агут от Испания. Фриц водеше с 3:0 точки в тайбрека на първия сет, но допусна да загуби предимството си и отстъпи. Във втория сет обаче Фриц направи ранен пробив за 2:0, който задържа и така изравни резултата в мача. В решителния трети сет американецът проби подаването на съперника си в деветия гейм и в десетия на свой сервис затвори мача. What a great match from @benoitpaire !!! Victory over Denis Shapovalov 6-3 4-6 7-6. Semifinal tomorrow against Taylor Fritz #Allez (Eurosport) pic.twitter.com/iyEStedUrX — Rena (@_irenka23_) May 23, 2019 В полуфиналите той ще играе с Беноа Пер, който спечели с 6:3, 4:6, 7:6(4) срещу канадеца Денис Шаповалов. Третият в схемата на турнира Шаповалов взе първите три точки в тайбрека на третия сет, но след това допусна съперникът му да спечели 7 от следващите 8 разигравания, което бе достатъчно за Пер за краен успех.

