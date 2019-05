Моторни спортове Пропадна зрелищна битка между Роси и Дови в DTM шампионата 23 май 2019 | 15:47 - Обновена 0



копирано

. @AndreaDovizioso to race for @audisport in the DTM at @circuitomisano on June 8-9 with the Audi RS 5!



ENG: https://t.co/RFRF7kNlVi



ITA: https://t.co/B1iws8N6Yy #AudiSport #AndreaDovizioso #DTM #ForzaDucati #OwnEverySecond pic.twitter.com/5PZvIMOdZv — Ducati Motor (@DucatiMotor) May 8, 2019 Шефът на DTM шампионата Герхард Бергер призна, че е имал намерението да изправи един срещу друг звездите на MotoGP Валентино Роси и Андреа Довициозо на домашната им писта "Мизано" в автомобилните серии. По-рано този месец Audi разкриха, че Дови ще вземе участие в състезанието, а според източници на Autosport BMW са предложили кола на Доктора, но договорът му с Yamaha го е спрял от възможността да се възползва. "За мен беше мечта да привлечем Валентино и Дови в шампионата. Сега е наполовина изпълнена", сподели Бергер и потвърди, че Роси е бил поканен за гостуване. DTM boss Gerhard Berger has revealed there was an attempt to get Valentino Rossi to join his fellow MotoGP star Andrea Dovizioso in racing at Misano next monthhttps://t.co/VrITafyrFn — Autosport (@autosport) May 22, 2019 Кръгът от DTM на "Мизано" е един от най-непосещаваните в шампионата и именно по тази причина организаторите се стремят да го подкрепят с гостуващи звезди. Миналата година параолимпийският шампион Алекс Занарди бе гост пилот на "Мизано", а самото състезание бе вечерно на изкуствена светлина, което обаче ще се промени за 2019-а.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 597

1