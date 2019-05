Германия Байерн се отказа от Ребич, бил ограничен технически 23 май 2019 | 14:18 - Обновена 0



Ante Rebi is no longer a target for Bayern. Despite being highly regarded by coach Niko Kova, the decision makers at the club decided to veto the move due to the technical limitations of the player [Kicker] pic.twitter.com/TbpLVwrJmX — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 22, 2019

Като причина за това решение на Байерн от изданието посочват това, че Ребич е “технически ограничен” и не би паснал добре в състава на мюнхенския колос. Този ход не е съгласуван с Ковач, а до развръзката се е стигнало след намеса от високите етажи на ръководството.



25-годишният офанзивен футболист изгради име в Бундеслигата именно под ръководството на Ковач в Айнтрахт между 2016 и 2018 година. В този период Ребич изигра 49 мача за “орлите”, в които записа 8 гола, 4 асистенции и шокиращите за нападател 18 жълти картона.







През миналото лято Ребич официално стана собственост на носителите на Купата на Германия, след като те заплатиха на



Фиорентина скромните 2 милиона евро, а в момента пазарната му цена е над 30 милиона. Сезон 2018/2019 бе най-силният в кариерата на хърватското острие, след като той вкара 10 гола и подаде за още 6 в общо 38 мача от всички турнири.

