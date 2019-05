Бокс Търман се закани: Ако загубя от Пакяо, се отказвам 23 май 2019 | 13:56 - Обновена 0



He ain’t Tupac, but he does do a lil hip hop. He gonna hip hop and you don’t stop … until he gets dropped! #OneTime pic.twitter.com/luE7iC7suF — Keith Thurman Jr. (@keithfthurmanjr) May 22, 2019 Мачът ще се състои на 20 юли в Лас Вегас (САЩ).

"Ако този 40-годишен мъж ме победи, значи съм зле - каза Търман. - Може да стана коментатор. Мама ми казва, че изглеждам добре в костюм."

