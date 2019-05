Бокс Уайлдър: Фюри има загуба на паметта 23 май 2019 | 13:53 - Обновена 1



копирано

"Wilder, let's get the fight made. Don't **** yourself now mate!"



We're nine days into 2019 and @Tyson_Fury is already pushing for that rematch pic.twitter.com/MZRoRunEyf — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) January 9, 2019

"Това е стандартният Тайсън Фюри - смята американецът. - Най-ярките моменти в неговата кариера бяха нокдауните в нашия мач. След мача той имаше сътресение. Явно има загуба на памет щом не помни как е падал на ринга. Не възприемайте сериозно нещата, които говори. Той забравя собствените си думи."

Първият мач между Уайлдър и Фюри завърши наравно. Британецът отказа веднага да играе реванш. Шампионът на Световния боксов съвет Дионтей Уайлдър шеговито отговори на предизвикателството от страна на Тайсън Фюри да се бият без ръкавици на улицата в центъра на Ню Йорк."Това е стандартният Тайсън Фюри - смята американецът. - Най-ярките моменти в неговата кариера бяха нокдауните в нашия мач. След мача той имаше сътресение. Явно има загуба на памет щом не помни как е падал на ринга. Не възприемайте сериозно нещата, които говори. Той забравя собствените си думи."Първият мач между Уайлдър и Фюри завърши наравно. Британецът отказа веднага да играе реванш.

Още по темата

1



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 7715 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2