38-годишният Адурис остава още един сезон на "Сан Мамес"

“You can’t imagine how excited I am to wear this jersey and see more thant 40,000 people encouraging the team. There’s nothing like that illusion. It's very difficult to say no to it."



https://t.co/FShkFaV1md#Aduriz2020 | #AthleticClub pic.twitter.com/4a6zoblq7Z — Athletic Club (@Athletic_en) May 22, 2019 Адурис е шести в списъка с топреализаторите на Атлетик за всички времена със 171 попадения. Пред него са само Ирарагори (179), Горостиса (196), дани (199), Бата (208) и рекордьорът Сара (335).





Ариц Адурис има 390 двубоя за Атлетик до момента, а един от най-паметните му мачове с фланелката на баските е за Суперкупата на Испания през 2015 година, когато бележи хеттрик за победата с 4:0 на "лъвовете" в първата среща. Той е автор и на попадението за тима си в реванша (1:1) на "



38-годишният нападател на Атлетик Билбао Ариц Адурис подписа официално нов договор с "лъвовете", който ще го задържи на " Сан Мамес " още един сезон. За ветерана това ще бъде общо 12-ият му сезон с фланелката на баските и осмият пореден в тима след завръщането му през 2012 година.Адурис е шести в списъка с топреализаторите на Атлетик за всички времена със 171 попадения. Пред него са само Ирарагори (179), Горостиса (196), дани (199), Бата (208) и рекордьорът Сара (335).Ариц Адурис има 390 двубоя за Атлетик до момента, а един от най-паметните му мачове с фланелката на баските е за Суперкупата на Испания през 2015 година, когато бележи хеттрик за победата с 4:0 на "лъвовете" в първата среща. Той е автор и на попадението за тима си в реванша (1:1) на " Камп Ноу ".През настоящия сезон нападателят има 6 гола в 23 мача във всички турнири.



1