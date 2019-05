Волейбол България - Белгия 1:0! Следете мача ТУК!!! 22 май 2019 | 21:00 - Обновена 0



копирано





И двата тима загубиха първите си мачове вчера - българските "лъвици" от Япония с 1:3, а Белгия от САЩ с 0:3, което прави този двубой много важен за тях. Двата отбора са с най-младите състави в тазгодишната Лига - със средна възраст от 22 години, което предвещава много интересен мач.



В исторически план България и Белгия са изиграли 4 официални срещи помежду си, завършили с 3 победи за "лъвиците" и една за белгийките. А сега въпросът е кой ще запише първа победа в Лигата на нациите за 2019 година!

Wow! Bulgaria @BFVolley and Belgium @BelYellowTigers start their clash at #VNLWomen in Ruse with an awesome rally. Check it out!

Watch the match live https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL pic.twitter.com/KTc7qzaQBY — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 22, 2019 #VNLWomen Bulgaria @BFVolley speeds up the game against Belgium @BelYellowTigers . These two Europeans squads battle now in Ruse in the second day of #VNL.

Stick around https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/RJUSe9jdJd — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 22, 2019 #VNLWomen Here comes the boom! Belgium’s @BelYellowTigers #3 Britt Herbots @brittherbots smashes the ball in this cross-court attack versus Bulgaria @BFVolley .

Follow the action live https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL pic.twitter.com/3DbOMzdOEq — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 22, 2019 #VNLWomen Bulgaria’s @BFVolley #1 Gergana Dimitrova was the top scorer yesterday versus Japan @JVA_Volleyball and now leads her team against Belgium @BelYellowTigers in Ruse.

Stay tuned https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL pic.twitter.com/jZ6rb0FiUT — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 22, 2019

Началото на първия гейм беше по-добро за белгийките, които поведоха със 7:4, а след това с 8:6 след атака на Брит Херботс. Последваха атака на Мирослава Паскова и грешка на белгийския тим и 8:8. Равностойната игра продължи до 12:12, след което българските "лъвици" дръпнаха с 15:12 след атака на Симона Димитрова, технично пускане на Нася Димитрова и силна контра на Гергана Димитрова. Второто техническо прекъсване пък дойде при 16:14 за българките след нова атака на Гери Димитрова. Разликата нарасна до 20:16 след страхотен блок на Мира Тодорова и контра на Паскова. Резултатът стана 23:17 след нова блокада на Тодорова и аут на Кая Гробелна, след което България спокойно взе гейма с 25:19 след мощна атака на Симона Димитрова.



БЪЛГАРИЯ - БЕЛГИЯ 1:0 (25:19) БЪЛГАРИЯ: Петя Баракова, Мирослава Паскова, Гергана Димитрова, Симона Димитрова, Нася Димитрова, Мира Тодорова - Жана Тодорова-либеро

Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ

БЕЛГИЯ: Брит Херботс, Селин Ван Хестел, Кая Гробелна, Доминика Соболска, Марлийс Янсенс, Илка Ван Де Вивер - Жоди Хилиамс-либеро

Старши треньор:ГЕРТ ВАН ДЕ БРЬОК. Волейболистките от националния отбор на България излизат срещу Белгия за втория си мач от турнира в Група 2 от първия уикенд на Лигата на нациите. Срещата е тази вечер от 20,30 часа в зала "Арена Монбат" в Русе.И двата тима загубиха първите си мачове вчера - българските "лъвици" от Япония с 1:3, а Белгия от САЩ с 0:3, което прави този двубой много важен за тях. Двата отбора са с най-младите състави в тазгодишната Лига - със средна възраст от 22 години, което предвещава много интересен мач.В исторически план България и Белгия са изиграли 4 официални срещи помежду си, завършили с 3 победи за "лъвиците" и една за белгийките. А сега въпросът е кой ще запише първа победа в Лигата на нациите за 2019 година!Началото на първия гейм беше по-добро за белгийките, които поведоха със 7:4, а след това с 8:6 след атака на Брит Херботс. Последваха атака на Мирослава Паскова и грешка на белгийския тим и 8:8. Равностойната игра продължи до 12:12, след което българските "лъвици" дръпнаха с 15:12 след атака на Симона Димитрова, технично пускане на Нася Димитрова и силна контра на Гергана Димитрова. Второто техническо прекъсване пък дойде при 16:14 за българките след нова атака на Гери Димитрова. Разликата нарасна до 20:16 след страхотен блок на Мира Тодорова и контра на Паскова. Резултатът стана 23:17 след нова блокада на Тодорова и аут на Кая Гробелна, след което България спокойно взе гейма с 25:19 след мощна атака на Симона Димитрова.Петя Баракова, Мирослава Паскова, Гергана Димитрова, Симона Димитрова, Нася Димитрова, Мира Тодорова - Жана Тодорова-либероБрит Херботс, Селин Ван Хестел, Кая Гробелна, Доминика Соболска, Марлийс Янсенс, Илка Ван Де Вивер - Жоди Хилиамс-либеро

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1040

1