Григор пристигна в Париж за първи турнир от Шлема с Щепанек

Andre Agassi and Radek Stepanek during QR1 match of Grigor Dimitrov in Geneva. #TeamDimitrov



Photo: @genevaopen pic.twitter.com/m5XqehRI5x — Krasimir (@LobDownTheLine) May 18, 2019

ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж Григор се срина в ранглистата от началото на сезона след поредица от ранни отпадания. На клей той записа две победи в Монте Карло, една в Барселона, отпадна на старта в Мадрид и Рим. Това бе причината да участва с "уайлд кард" в квалификациите на турнира в Женева, където постигна два успеха и влезе в основната схема, но вчера отстъпи на Федерико Делбонис в първия кръг.Българинът сподели, че е доволен от участието си на турнира в Швейцария, от това, че е тренирал пълноценно миналата седмица и е оптимистично настроен за "Ролан Гарос". Остава да видим дали позитивната му нагласа ще се пренесе и върху играта му в Париж. Григор Димитров пристигна в Париж за участието си на "Ролан Гарос". За него това ще е първи турнир от Големия шлем, в който той ще разчита на треньорския тандем Андре Агаси и Радек Щепанек. При пристигането си на кортовете във френската столица чехът сподели, че са взели решение днес Григор да не тренира на червените кортове на Откритото първенство на Франция.Щепанек засега не се е обвързал дългосрочно с 28-годишния българин, като на този етап изпробват как ще потръгне работата в екипа. "Ролан Гарос" едва ли ще е най-подходящото място за анализ по отношение на резултатите, тъй като това е турнирът от Големия шлем, на който Димитров се представя най-слабо, а и като цяло клеят не е сред любимите му настилки.

