Тенис "Палачът" на Григор Димитров изхвърли и шампиона в Женева 22 май 2019 | 18:32 0



копирано

Аржентинецът Федерико Делбонис, който вчера отстрани Григор Димитров на турнира в Женева, днес продължи със силните си изяви и и елиминира и защитаващия титлата си Мартон Фучович (Унгария). Делбонис спечели с 6:4, 6:2 и се класира на четвъртфинал за час и 17 минути. Там той ще срещне победителя от мача Александър Зверев (който е номер 1 в схемата) и боливийския квалификант Уго Делиен. Clutch from @FedeDelbonis



The eliminates defending champion Marton Fucsovics at the @genevaopen. pic.twitter.com/kFuwGozv0S — ATP Tour (@ATP_Tour) May 22, 2019 Делбонис стартира мача много активно и поведе с 4:0 гейма в първия сет, след като реализира два пробива. Фучович върна един за 3:5, но в крайна сметка отстъпи с 4:6. Доста сходен беше сценарият и във втория сет, като 28-годишният аржентинец отново направи два пробива. Той взе подаванията за 2:1 и за 4:1, а в крайна сметка спечели при първия си мач-пойнт на 0 за крайното 6:2. В друга интересна среща от втория кръг Алберт Рамос (Испания) се наложи над Жоао Соуза (Португалия) с 6:0, 6:3. По-късно днес е най-интересната среща, която противопоставя Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) и Стан Вавринка (Швейцария).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2203 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1