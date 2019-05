Тенис Ще видим ли преобразен Григор Димитров на "Ролан Гарос"? Гледайте "Sportal Open" (видео) 22 май 2019 | 21:04 - Обновена 0



Ще видим ли преобразен Григор Димитров на “Ролан Гарос” след експерименталното участие в Женева, започнало от квалификациите? Или пък ще продължи серията от ранни отпадания за единствения българин в тенис елита? Единственото предаване за тенис в родния ефир “Sportal Open” продължава да ви предоставя най-актуалната информация около случващото се с първата ни ракета и взаимодействието му с треньорите Радек Щепанек и Андре Агаси. Whaaaaaat @GrigorDimitrov



The only thing better than the rally was the tweener... pic.twitter.com/itLptIJOWw — Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2019 В предаването традиционно водещите Никола Кацаров и Даниел Любомиров правят анализ на изминалия голям турнир в Рим при мъжете и жените, където Рафаел Надал беше безапелационен по пътя си към деветата купа, а изненадващо при дамите триумфира Каролина Плишкова. Кой попадна в рубриките “Уайлд кард” и “Непредизвикана грешка”? Гледайте “Sportal Open” всяка седмица в ефира на Sportal TV и в сайта Sportal.bg!

