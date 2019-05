Моторни спортове Алонсо: Трудно е да обещая за завръщане в Инди 500 22 май 2019 | 16:42 - Обновена 0



DAVID BEATS GOLIATH!@KyleKRacing, with one of the smallest teams of @IndyCar, bumps two-time F1 champ Fernando Alonso and McLaren OUT of the #Indy500! #MustBeMay pic.twitter.com/4TYAQtm9FW — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) May 19, 2019 Двукратният Ф1 шампион Фернандо Алонсо заяви, че все още не може да каже дали ще се завърне на Инди 500 след провала си в квалификацията тази година. Алонсо за втори път участва в състезателния уикенд на Индианаполис 500 с целта да спечели неофициалната "тройна корона в моторспорта", която се присъжда за успехи в Гран При на Монако, 24-те часа на Льо Ман и Инди 500. Този втори път обаче испанецът не успя да намери място на състезателната решетка и приключи участието си в квалификациите. "В момента ми е много трудно да давам някакви обещания. Много е рано да взимам решения. Аз все още не знам какво ще правя, след тазгодишните 24 часа на Льо Ман. Искам да си оставя 2020 година отворена за възможности. Не мога да обещая, че ще се върна догодина в Индианаполис. Може би ще участвам в напълно различни серии и ще изляза напълно от зоната си на комфорт", сподели Алонсо. Колкото до представянето си в квалификациите за Инди 500 Алонсо разкри, че се чувства и горд, и разочарован. "Не бе честно всичко да е против нас. Не бяхме достатъчно бързи, не свършихме достатъчно добре работата си и другите бяха по-добри от нас. Поздравяваме ги. От друга страна обаче мисля, че Макларън е единственият отбор, който е печелил и Инди 500, и 24-те часа на Льо Ман и титла във Формула 1. Можеш да отпаднеш само ако опиташ. Можеш да участваш само в едни серии, да се концентрираш там. Може би ще имаш успехи, ще имаш и слаби периоди, но ще си затворен в един малък свят".

