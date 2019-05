Волейбол България - Белгия - сблъсък на двата най-млади отбора в Лигата на нациите! 22 май 2019 | 15:18 - Обновена 0



Белгия е вторият съперник на женския национален отбор във Волейболната лига на нациите. Двубоят е днес от 20:30 ч., а със средна възраст от 22 години, на игрището в „Монбат Арена Русе” излизат двете най-млади формации в тазгодишното издание на надпреварата. И в световните волейболни среди отчитат факта, че българският и белгийският отбори са с най-ниска средна възраст от абсолютно всички селекции. А предстоящата среща може да бъде наречена и сблъсък на бъдещето. И двамата селекционери - Иван Петков и Герт Ванде Брук, имат ясна идея да използват битките с най-добрите и по-опитни отбори в света за изграждане на своите тимове на бъдещето.

Макар средната възраст на състезателките да е крехка, в двете селекции определено има качества, които вече са видими и тепърва ще се доразвиват. В състава на Белгия личи името на Марлийс Янсенс, завършила на трета позиция сред топ реализаторите в груповата фаза на Волейболната лига на нациите през миналата година, докато за лъвиците излизат шампионки и медалистки от най-силните клубни европейски първенства.

Програмата на турнира през тази година определи два от четирите отбора, които трябва да защитят мястото си в Лигата за следващия сезон, да се срещнат още в първата седмица на българска земя. През миналата година Белгия завърши на 13-то място във финалното класиране на надпреварата, докато за България това е дебютно участие. В исторически план тимовете са изиграли 4 официални срещи помежду си, завършили с 3 победи за „лъвиците” и един успех за Белгия. Съперничеството обещава зрелище, а залогът – първа победа в Лигата на нациите за 2019! #VNL day 2... Check out the coming matches! #bepartofthegame #volleyball

БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Мирослава Паскова, Гергана Димитрова, Симона Димитрова, Нася Димитрова, Мира Тодорова - Жана Тодорова-либеро



Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ



БЕЛГИЯ: Брит Херботс, Селин Ван Хестел, Кая Гробелна, Марлийс Янсенс, Илка Ван Де Вивер, Силке Ван Авермает - Жоди Хилиамс-либеро



Старши треньор: ГЕРТ ВАН ДЕ БРЬОК.

