Любо Ганев: Женският национален отбор играе добре, тепърва има какво да показва

Той коментира снощния мач с Япония, който България загуби с 1:3 (23:25, 25:21, 19:25, 23:25).



"В този мач България трябваше да победи, но липсата на опит ни попречи. В края на първия гейм направихме четири грешки. Във втория гейм момичетата играха по-добре и заслужено спечелиха. В третия гейм имаше известно отпускане, а в четвъртия доминирахме почти до края. За мен проблемът е в повечето технически грешки, които волейболистките направиха. В процеса на работа те ще се изчистват. Важното е, че начинът на игра е правилен. Да не забравяме, че отборът е доста подмладен", каза Ганев.

Той заяви, че е доволен от играта.

These sides have met at European Championships on four occasions, with Bulgaria @BFVolley winning three of those four encounters.#vnl #bepartofthegame #volleyball pic.twitter.com/5cQHGa2zfs — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 22, 2019

"Видях, че момичетата се бориха. Сигурен съм, че с всеки мач тези момичета ще се представят все по-добре и ще успеят през тази година да си изпълнят поставената цел - оставане във Волейболната лига на нациите", каза Ганев.



Любо Ганев коментира и втория двубой на България в турнира, който е от 20,30 часа тази вечер с Белгия.

"Белгия е противник, който трябва да победим на всяка цена и то с чист резултат, за да можем да вземе три точки. Все пак Белгия е наш директен съперник за оставане във Волейболната лига на нациите", каза Ганев. #VNL day 2... Check out the coming matches! #bepartofthegame #volleyball

14:00 vs 15:00 vs

15:30 vs 17:30 vs

18:00 vs 18:30 vs

