Конър Макгрегър предупреди Хабиб: Войната не е приключила!

Конър Макгрегър иска нов шанс срещу Хабиб Нурмагомедов и вярва, че ще може да си отмъсти. Макгрегър официално е в пенсия, но от UFC продължават да му предлагат битки и най-вероятно скоро ще се върне в клетката. Наскоро Макгрегър даде интервю и реши да коментира първата битка между двамата, която се проведе през октомври миналата година и той загуби със събмишън, а след това стана масов бой в клетката и извън нея. Конър желае реванш с шампиона в лека категория и изгаря от желание да си отмъсти: Conor gives his thoughts on the khabib fight - Part 1 #ConorMcgregor pic.twitter.com/wtsasDh0UB — King Conor McGregor Fans (@KingMcgregorFC) May 21, 2019 Това, което се случи беше, че битката свърши и всичко беше приключило. Хабиб прескочи клетката и вдигна шум, но веднага се скри, когато скочи в публиката. За мен той се покри, както правят малките плъхове, защото те са такива. Видях това, което се случва и реших да се кача на клетката, за да се включа в играта. Тогава видях неговия брат, който тръгна да му помага, а за мен беше като коледен подарък. Вкарах му силен десен и започнахме да се бием на върха на клетката. Свалиха ни долу и той опитваше да мине през охраната, а аз следях нещата. Реших, че трябва да съм с гръб към клетката и мислех, че съм добре там. Conor gives his thoughts on the khabib fight - Part 2 #ConorMcgregor pic.twitter.com/eDX4GXPZId — King Conor McGregor Fans (@KingMcgregorFC) May 21, 2019 Тогава в гръб ми излязоха двама от неговия екип и аз успях да ударя чеченеца и го разклатих. Другия успя да ме удари, но аз от своя страна се защитих. Разделиха ни, а след това неговия брат беше изпуснат от охраната и се затича към мен като опита да ми вкара десен, но аз се предпазих и му вкарах чист ляв удар. Аз вкарах последния удар на вечерта. Това ме прави победител. Показах уважение към него и го поздравих, а сега ще видим какво ще стане. Уверен съм, че ще има втора битка. Нека го направим отново. Аз съм скромен в победата и в загубата. Това е спорт в края на краищата, ужасен спорт, но това е спорт. Аз го уважих, защото бях победен в тази нощ. Тази битка ще се случи отново. Войната не е приключила. mma.bg

