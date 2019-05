Интер показа новия си екип (снимки)

Италианският гранд Интер представи новия си екип за сезон 2019/20. От Nike го определят като “модерен и разрушителен”, а сериозно впечатление правят диагонални черти около логото на Pirelli и яката във формата на V.

The new Inter Milan home kit for the 2019/20 #SerieA season, featuring a broken diagonal stripe design on the jersey #FCIM #Internazionale #Nike pic.twitter.com/Bv1oJQ24nh