Анди Мъри: Готвя се да играя двойки на "Уимбълдън"

Анди Мъри е уверен, че може да се завърне към тениса и обяви, че планът му е да се пусне на двойки на Уимбълдън. Двукратният шампион от „свещената трева“ възнамерява в края на сезона да приключи кариерата си. „Шансът да играя на сингъл през сезона на трева е минимален. Може би двойки, но към момента не съм готов за сблъсък на единично“, разкри шотландецът пред The Times. Andy Murray: "I would say there is very little chance I would play singles during the grass [season]. Potentially doubles, but I’m not trying to get ready for singles just now." https://t.co/jQQ0nS0dMh — Stuart Fraser (@stu_fraser) May 21, 2019 „Ако не се чувствах достатъчно добре, имаше повече шанс да играя на Уимбълдън и след това да спра с тениса. Ако се чувствам добре, то по-логично е да си дам време, за да се подготвя максимално добре за сингъл. Сега няма да успея навреме за Уимбълдън.“ Братът на Анди, Джейми по-рано през седмицата даде подробности около състоянието на тенисиста и заяви, че се надява отново да го види в игра на Уимбълдън. Бившият №1 на двойки говори пред „Sky News“ по време на церемонията по откриване на новия подвижен покрив на Корт №1 в All England Club, която се проведе в неделя. @andy_murray to the @TimesSport on the prospect of returning to the #ATPTour this season... pic.twitter.com/BUa6sasips — ATP Tour (@ATP_Tour) May 21, 2019 Тази седмица Анди направи тренировка на комплекса на Уимбълдън заедно с Ник Кирьос. Британецът е и окуражен от Боб Брайън, който също се подложи на операция за подмяна на тазобедрената става и се завърна. „Не ме боли, просто трябва да видя колко добре ще стане хълбокът. Боб Брайън е напълно добре. Играя и много голф и нямам проблем. Ако все пак се почувствам добре, ще си дам шанс и на сингъл. На двойки съм сигурен, че ще мога да играя, защото имам пред себе си нагледен пример, че е възможно.“ TennisKafe.com

