Двукратен шампион на НБА става треньор на Мичиган

Heat assistant and former Wolverine Juwan Howard is expected to be named Michigan head coach, per @miaheatbeat pic.twitter.com/yfwl6oGTDm — Bleacher Report CBB (@br_CBB) May 21, 2019

Хауърд игра именно за Мичиган по време на кариерата си в колежанското първенство между 1991 и 1994 година, като бе част от популярния тим на Уулвъринс, в който личаха имената на Крис Уебър, Джейлън Роуз, Джими Кинг и Рей Джаксън. Очаква се назначението му да бъде потвърдено официално в близките няколко дни.

Man WHAT!!!!?? Absolutely the right choice and i hope it becomes a done deal ASAP!! One of my favorite people I’ve ever met at the age of 16 and been around since then. https://t.co/hdmF60odnm — LeBron James (@KingJames) May 22, 2019

