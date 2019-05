Доминиканската република с историческа победа над Русия в Лигата на нациите

Волейболна Лига на нациите за жени, 1 кръг:

#VNL day 2... Check out the coming matches! #bepartofthegame #volleyball

14:00 vs 15:00 vs

15:30 vs 17:30 vs

18:00 vs 18:30 vs

20:00 vs 23:00 vs pic.twitter.com/LyETkVCq06