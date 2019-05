Волейбол Катлийн Вайс премина от Марица в германския Щутгарт 22 май 2019 | 12:36 - Обновена 0



копирано

Старши-треньорът Иван Петков няма да разчита на услугите на класния плеймейкър Катлийн Вайс през следващия клубен сезон. Само няколко седмици след като Марица (Пловдив) и Алианц МТФ (Щутгарт) се изправиха един срещу друг в груповата фаза на Шампионската лига, германската разпределителка на българските шампионки подписа с първенеца на германската Бундеслига за една година. Setter Kathleen Weiss transfers from #Maritza Plovdiv to Allianz MTV Stuttgart on a one-year contract: https://t.co/B40rClgTot #CLVolleyW #volleyball #волейбол #Марица @AMSVolley @CEVolleyballCL pic.twitter.com/8BFwRYqWxQ — Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza) May 21, 2019 Вайс игра за Жълто-сините през целия сезон 2018-2019 и стана част от първата в историята победа на български отбор в груповата фаза на Шампионската лига и от поредния златен дубъл на пловдивчанки на родната волейболна сцена.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 413

1