Бразилия срази олимпийските шампионки от Китай на старта на Лигата на нациите (видео + снимки)

Женският национален отбор на Бразилия стартира със суперуспех участието си в тазгодишната Волейболна лига на нациите.



„Селесао” победи категорично опонента си за бронзовия медал от първото издание на надпреварата Китай с 3:0 (25:15, 25;21, 25:21) в мач от група 3, изигран в бразилската столица. „Селесао” победи категорично опонента си за бронзовия медал от първото издание на надпреварата Китай св мач от група 3, изигран в бразилската столица. Така южноамериканките взеха реванш за загубата с 0:3 гейма, която ги остави извън почетната стълбичка. Габриела Гимараеш бе най-резултатна за бразилския тим с 20 точки (2 блокади), 16 точки добави Ана Паула Борго (1 ас). За азиатския тим Янхан Лиу приключи с 11 точки.

#10 @GuimaraesGabi10 led Brazil @volei with 20 points in their 3-0 (25-15, 25-21, 25-21) win over China to start their #VNL schedule in a big way!



Final stats: https://t.co/IkeuGh5Jgp #BePartOfTheGame #volleyball #VNLwomen pic.twitter.com/eS95SRcLjv — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 22, 2019

