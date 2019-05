Световният шампион Сърбия разгроми Холандия (видео + снимки)

Световният шампион Сърбия стартира перфектно участието си в тазгодишната Лига на нациите. Волейболистките на Зоран Терзич надиграха категорично Холандия с 3:0 (25:15, 25:22, 25:19) в двубой от група 4, изигран в зала "Александър Николич" в Белград.

Топреализатор за "репрезентация" бе MVP на Мондиала Тияна Бошкович с 25 точки (3 аса, 1 блок), Бранкица Михайлович завърши с 11 точки. За "лалетата" Никол Лутикуис приключи с едва 8 точки (1 ас).

Днес "плавите" срещат Република Корея, а холандките излизат срещу Турция - в 18:00 и 21:00 часа

