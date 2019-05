Цветан Соколов: Беше ми тъжно да гледам България по телевизора

View this post on Instagram

Campioni d' Europa Solo una parola, GRAZIE grazie a te tsvetan per i tuoi attacchi fenomenali e la tua bellezza irresistibile, grazie os per la tua grinta e la tua esperienza che metti in campo, grazie drago per essere il nostro capitano, grazie simon per averci imparato come si gira la palla nel dito, grazie cesto per i tuoi primi tempi fantastici, grazie fabietto per le tue difese indifendibili per quinque, grazie bruno per la tua intelligenza nel distribuire il gioco.... Soprattutto grazie a fefè che è stato accanto ai ragazzi e a spingerli nel raggiungere tutti i traguardi. Solo 6 benedette lettere una sola parola e 1.000.000 di significati. R e s t a @tsvetan_sokolov @jirikovar @stijndhulst @andremarchi04 @osmanijp5 @@jacopo_massari @dragan_stankovic7 @enrico_diamantini @yoandyleal @brendensander @diego_canta @enrico_cester @robertlandy13 @bruninho1 @balaso7 @asvolleylube @lubenelcuore @ferdinandodegiorgi

A post shared by Tsvetan Sokolov *my life* (@tsvetan_sokolov_fp) on May 21, 2019 at 5:05am PDT