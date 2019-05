Италия Конте ще взима с 3 млн. евро по-малко в Интер 22 май 2019 | 10:18 - Обновена 0



копирано





За последно Конте бе начело на Челси, като под негово ръководство "сините" спечелиха Висшата лига и Купата на ФА. Там заплатата му беше около 13 млн. евро.







В момента начело на Интер е #ThrowbackThursday Remember when Antonio Conte got into a row with Diego Costa - over chocolate cake? pic.twitter.com/96Rvu7LdFa — Matthew Santangelo (@Matt_Santangelo) May 16, 2019 Бившият мениджър на Челси Ювентус Антонио Конте ще води Интер срещу заплата от 10 млн. евро, твърди италианският журналист Танкреди Палмери. 49-годишният италиански специалист е подписал предварителен договор с клуба за 3+1 години. Очаква се официално контрактът да бъде подписан на 28 май.За последно Конте бе начело на Челси, като под негово ръководство "сините" спечелиха Висшата лига и Купата на ФА. Там заплатата му беше около 13 млн. евро.В момента начело на Интер е Лучано Спалети , а отборът заема 4-то място в класирането на Серия А с общо 66 точки кръг преди края. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1003

1