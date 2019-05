Гризман вкара гол в последния си мач за Атлетико (видео)

Звездата на Атлетико Мадрид Антоан Гризман изигра последните си минути с екипа на "лос рохибланкос". Французинът дори се разписа от дузпа при загубата с 1:2 от Бейтар в контрола, играна в Йерусалим. В състава на Диего Симеоне се появиха почти всички основни футболисти, но без напускащите през лятото Диего Годин, Хуанфран и Филипе Луиш.

За Бейтар с капитанската лента излезе 39-годишният Йоси Бенаюн - една от легендите на израелския футбол. С две години по-младият Тал Бен Хаим също започна сред титулярите.

Antoine Griezmann was in high demand during Atletico’s friendly in Jerusalem today pic.twitter.com/Z0Wd2pPpOQ