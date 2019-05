Тенис Роджър Федерер се завърна на "Ролан Гарос" 21 май 2019 | 23:08 0



След като няколко години пропуска целия сезон на клей, този сезон Федерер реши да играе и на тази настилка. Той участва на турнирите от сериите Мастърс в Мадрид и Рим, като и на двата приключи участието си на четвъртфиналите. В Испания загуби след драматичен двубой от Доминик Тийм, а в Италия се отказа преди срещата си със Стефано Циципас.



Wow! #Federer is in #Paris #RG19 @rogerfederer was back on Court Philippe-Chatrier this morning in preparation for his 1st #RolandGarros tournament in 4 years. pic.twitter.com/SaevuOFlJJ — Uday Kiran Sharma (@KiranUdaych) May 21, 2019

Серина Уилямс от понеделник тренира в Париж. Тя показа, че е в кондиция и нямаше видими пролеми, след като миналата седмица се отказа след един мач в Рим поради болки в лявото коляно. Американката проведе заниманието си под звуците на песни на Адел и Риана.



Серина и сестра й Винъс бяха сред първите звезди, които се появиха на кортовете на "Ролан Гарос". Днес занимания направиха Хуан Мартин Дел Потро, който миналата година стигна до полуфиналите, Кей Нишикори, Марин Чилич, Симона Халеп и Гарбине Мугуруса.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

