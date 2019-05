Испания Бейл: Като роботи сме - казват ни кога и къде да бъдем 21 май 2019 | 21:41 - Обновена 0



“Напълно. Като професионален атлет, и в частност в отборна атмосфера, не можеш сам да си нареждаш личната програма, както е в голфа и тениса. Сякаш се просто работи. Казват ни къде да бъдем, кога да бъдем, кога да ядем, кога да се отчитаме на треньора. Като че ли, по някакъв начин, губиш своята свобода. Не можеш да избираш каквото си поискаш и когато си поискаш. Така че напълно разбирам защо хората казват това. Gareth Bale on the pressures of modern football: "We're basically like robots; they tell us when to eat, where to be, when to be there... you lose that feeling you had as a kid" https://t.co/Wbw0mKnc9N pic.twitter.com/L8aGf0ULuC — AS English (@English_AS) May 21, 2019 От друга страна, футболната кариера е толкова кратка, че трябва да пожертваш тези неща. Когато си дете, не се замисляш много-много. Можеш просто да играеш с приятелите си и да се забавляваш. Когато станеш професионалист, има всякакви видове напрежение - очакванията, негативните хорски приказки за теб през цялото време… Така губиш усещането, което си имал като дете”, сподели Бейл за документалния филм State of Play на BT Sports Films. Звездата на Реал Мадрид Гарет Бейл беше попитан дали е съгласен с твърдението, че с прекратяването на активните си кариери футболистите възвръщат интимността в живота си.“Напълно. Като професионален атлет, и в частност в отборна атмосфера, не можеш сам да си нареждаш личната програма, както е в голфа и тениса. Сякаш се просто работи. Казват ни къде да бъдем, кога да бъдем, кога да ядем, кога да се отчитаме на треньора. Като че ли, по някакъв начин, губиш своята свобода. Не можеш да избираш каквото си поискаш и когато си поискаш. Така че напълно разбирам защо хората казват това.От друга страна, футболната кариера е толкова кратка, че трябва да пожертваш тези неща. Когато си дете, не се замисляш много-много. Можеш просто да играеш с приятелите си и да се забавляваш. Когато станеш професионалист, има всякакви видове напрежение - очакванията, негативните хорски приказки за теб през цялото време… Така губиш усещането, което си имал като дете”, сподели Бейл за документалния филм State of Play на BT Sports Films.

