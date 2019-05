САЩ започна без проблеми срещу Белгия в Лигата на нациите в Русе (видео)

USA @usavolleyball spread their wings in the 2nd set, taking on a high lead that Belgium @TopVolleyBel could not keep up with!

Belgium 0-2 USA (23-25, 8-25)



Watch the #VNL LIVE now https://t.co/KO2zm2ahyq #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/MbX7n65Pnz — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 21, 2019

Talking about starting #VNL in style!

Belgium @TopVolleyBel and USA @usavolleyball show off some great defensive skills to keep the ball going in the 3rd set!



Watch the #VNL LIVE now https://t.co/KO2zm2ahyq #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/44Tfiu3bBf — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 21, 2019

Победителките във Волейболната Лига на нациите при жените през миналата година от САЩ започнаха без проблеми защитата на трофея си. Момичетата на легендарния Карч Кирали надиграха категорично Белгия с 3:0 (25:23, 25:8, 25:22) в първия мач от турнира от Група 2 на първия уикенд на надпреварата, игран тази вечер пред по-малко от 500 зрители в зала "Арена Монбат" в Русе.По-късно тази вечер ще бъде и дебютният мач на българските "лъвици" в Лигата срещу Япония. Утре (22 май) американките пък ще играят срещу японките от 17,00 часа, а Белгия ще излезе срещу България в 20,30 часа.През цялото време американските волейболистки бяха с класа над своите съпернички. Най-запомнящото от срещата беше резултатът във втората част - 25:8 за САЩ, който се оказа изравнен рекорд за най-разгромен гейм в Лигата на нациите (б.р. през 2018-а Холандия печели гейм срещу Аржентина със същия резултат).Най-полезна за американския тим беше Андреа Дрюс с 19 точки (и 61% ефективност в атака) за победата. Сара Уилхайт добави още 14 точки (2 блока, 1 ас и 46% ефективност в атака) за успеха. За белгийките Кая Гробелна завърши с 12 точки.Брит Херботс 9, Селин Ван Хестел 6, Кая Гробелна 12, Марлийс Янсенс 7, Илка Ван Де Вивер 2, Силке Ван Авермает - Жоди Хилиамс-либеро (Доминика Соболска 2, Юта Ван Де Вивер, Манон Щрагиер, Анна Валкенборг-либеро)Джордин Поултър, Мадисън Ришел 7, Андреа Дрюс 19, Сара Уилхайт 14, Дейна Ретке 9, Чиака Огбогу 7 - Мегън Къртни-либеро (Микаела Фьоке)