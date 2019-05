България взе само гейм на Япония при дебюта си в Лигата на нациите (видео + снимки)

Big spike at a big moment! #7 Yuki Ishii @kuu__yuk1 with the big hit that started the Japan @JPN_Volleyball comeback as they win the 1st set 23-25 over Bulgaria @BVF_Volleyball!



Mega rally, big finish! It's Japan's #21 Miwako Osanai flying in from the back with with the smash that takes the point from Bulgaria!

Mega rally, big finish! It's Japan's @JPN_Volleyball #21 Miwako Osanai flying in from the back with with the smash that takes the point from Bulgaria @BVF_Volleyball! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/iCXl9Cz5kw — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 21, 2019

Japan wins the 3rd set 19-25 & retake the match lead from Bulgaria 1-2 in Ruse! Can Japan finish or does Bulgaria force a tiebreak?



Match stats: https://t.co/7OdluLeQUA #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/3CoSLCWwzG — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 21, 2019

Big digs, big finish! Japan with great digs to keep this point alive, but Bulgaria's #10 Mira Todorova ends it with the big spike to extend the lead in the 4th set!

Началото на първия гейм беше напълно равностойно до първото техническо прекъсване, което дойде при минимално предимство за Япония - 8:7 след атака на Мивако Осанай. След силни изяви на Нася Димитрова и Симона Димитрова България успя да обърне до 11:8 в своя полза, което накара треньорката на японките Куми Накада да вземе тайм-аут. Въпреки това, двата тима продължиха равностойна до втората пауза, която дойде при 16:12 за българските "лъвици" след атака в аут на Осанай. Постепенно азиатките намалиха до 15:16, а след това дори изравниха при 17:17 след грешка на българската разпределителка Лора Китипова. Българските момичета си върнаха предимството при 20:18 след атака и ас на Мирослава Паскова, а след това увеличиха до 22:19 след отличен блок на Гергана Димитрова. Япония стигна до ново равенство при 22:22 след атака в аут на Гери Димитрова и блокада на Мия Сато. Японките дори стигнаха до геймбол при 24:22 след две атаки в аут на Симона Димитрова. В крайна сметка Япония взе гейма с 25:23 след блок-аут на Юки Иший.Втората част започна малко по-добре за японките, които бързо поведоха с 3:0. Въпреки усилията на българските "лъвици", Япония запази преднината си до 8:5 след атака от краче на Май Окумура. България успя да изравни при 9:9 благодарение на влязлата като резерва разпределителка Петя Баракова, включително и с няколко добри сервиса и ас. Япония отново успя да дръпне в резултата при 14:11, но българките веднага намалиха до 14:13 след атаки на Нася Димитрова и Гери Димитрова. Второто техническо прекъсване пък дойде при 16:14 за азиатския тим след нова атака на Юки Иший. България стигна до 17:17 след страхотен единичен блок на Нася Димитрова. "Трикольорките" излязоха напред в резултата при 21:19 след нова добра изява на Нася Димитрова и аут на Мию Накагава. Разликата стана 23:20 след пусната топка на Гери Димитрова. България изравни геймовете след 25:21 след нова силна атака на Гери Димитрова и ас на опитната Мария Каракашева, която по-рано в частта замени Симона Димитрова.И третия гейм стартира по-добре за Япония, която първо поведе с 4:2, а след това с 8:5 след атака в аут на Гери Димитрова. България изравни при 8:8 и дори дръпна с 9:8 след две грешки на японките последвани от атака и блокада на Нася Димитрова. Атака на Мивако Осанай и грешки на Мария Каракашева и Нася Димитрова - 11:9 за азиатките и тайм-аут за Иван Петков. Независимо от това, преднината на Япония нарасна до 14:10 след двоен удар на разпределителката Петя Баракова и поредна успешна атака на Юки Иший. Техническата пауза пък дойде при 16:12 за японките след атака на Мия Сато. Резултатът стана 18:12 след грешка на българките и ас на Мию Накагава. Предимството на азиатките нарасна до 22:14 след нови силни изяви на Иший, след което Япония спокойно спечели гейма с 25:19 след грешка в атака на Нася Димитрова.Четвъртата част започна отлично за България, която бързо дръпна с 5:1 след силни изяви в атака и на блок на Мария Каракашева. Първото техническо прекъсване дойде при 8:5 за българските "лъвици" след атака на Гери Димитрова. Разликата нарасна до 12:5 след сервиси на Каракашева и атаки на Гери Димитрова. Въпреки усилията на японките, българките продължиха да водят до 16:11 след грешка при мрежата на Мивако Осанай. Япония успя да стопи пасива си и изравни при 20:20 благодарение на отличната си игра на блокадата. Българските момичета, обаче, отново излязоха напред при 23:20 след поредна атака на Гери Димитрова и две грешки на японките. Япония отново изравни при 23:23 след две блокади на Май Окумура и дори стигна до мачбол при 24:23 след контра на резервата Юрие Набея. В крайна сметка азиатките спечелиха гейма с 25:23 след втора атака на Набея, а с това и мача с 3:1.Най-резултатна за българския тим бе Гергана Димитрова с 18 точки (1 блок и 33% ефективност в атака), а Мира Тодорова добави 14 точки (и 39% ефективност в атака), но и това не помогна за успех. За японките Юки Иший (1 блок и 33% ефективност в атака) и Мивако Осанай (36% ефективност в атака) реализираха 19 и 16 точки за победата.