Арно Демар спечели десетия етап от "Джирото"

Французинът Арно Демар спечели десетия етап от колоездачната обиколка на Италия - 145 километра от Равена до Модена. Етапът, който беше чисто равнинен, не предложи особена интрига и не доведе до размествания на върха в генералното класиране, където лидер остава представителят на домакините Валерио Конти. First victory at the #Giro for @ArnaudDemare! #Giro | Prima vittoria al #Giro per @ArnaudDemare. pic.twitter.com/6CuzJUMEC0 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 21, 2019 Всичко в днешния ден в "Джирото" се реши в последните метри преди финала в Модена, когато Демар се оказа по-свеж от италианеца Елиа Вивиани и германеца Рюдигер Зелих и пресече финалната линия с време от 3 часа, 36 минути и 7 секунди. Паскал Акерман, който е лидер в подреждането при спринтьорите, пострада сериозно при падане в последния километър от днешния етап и все още не е ясно какво е състоянието му, макар и германецът да успя да се качи на колелото си и да пресече финалната линия. В общото подреждане за "розовата фланелка" Конти води с 1:50 минути пред словенеца Примож Роглич и с 2:21 минути пред французина Нанс Питерс. Следващият 12-и етап в сряда ще бъде доста сходен с днешния, като състезателите отново няма да трябва да преодоляват височини, но ще имат по-дълга дистанция за преодоляване - 221 километра от Карпи до Нови Лигуре.

