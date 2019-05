Англия Манчини: Англичаните искат да напуснат Европа, но играят на финали 21 май 2019 | 18:42 - Обновена 0



But he brought it up anyway pic.twitter.com/RKMGwqPz7N — Goal (@goal) May 20, 2019 Националния отбор? Мисля, че годината беше добра. В началото не играехме кой знае колко добре. След това много играчи започнаха да играят добре и много от по-малко известните успяха да изпъкнат. Това е добра новина за нас. Италия винаги е имала добри играчи. Спечелихме всички турнири, в които не бяхме считани за фаворити. Не смятам, че сме такива, но вярвам, че притежаваме силен отбор, който ще изиграе едно важно Европейско първенство”, заяви бившият мениджър на Селекционерът на националния отбор на Италия Роберто Манчини беше помолен да коментира английската доминация в европейските клубни турнири, като той реши да отговори по шеговит начин.“Какво означава това? Искат да напуснат Европа, а играят в европейските финали. Английските тимове са силни, имат много финансови приходи, много повече от италианските отбори. Могат доста да инвестират. Имат страхотни състави с големи играчи. Това е една от причините. Може би елиминираните в Шампионската лига тимове бяха по-силни технически, но в това се крие красотата на футбола. Никой не очакваше тези два английски отбора да достигнат до финала на ШЛ.Националния отбор? Мисля, че годината беше добра. В началото не играехме кой знае колко добре. След това много играчи започнаха да играят добре и много от по-малко известните успяха да изпъкнат. Това е добра новина за нас. Италия винаги е имала добри играчи. Спечелихме всички турнири, в които не бяхме считани за фаворити. Не смятам, че сме такива, но вярвам, че притежаваме силен отбор, който ще изиграе едно важно Европейско първенство”, заяви бившият мениджър на Манчестър Сити

