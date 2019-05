Световен футбол Марадона готов да остане в Дорадос 21 май 2019 | 17:05 0



Въпреки че не успя да класира тима в местния елит, Диего Марадона е готов да остане във втородивизионния мексикански Дорадос ако клубът изпълни неговите изисквания. Настоящият договор на аржентинската легенда изтича в края на юни."Искам от тях двегодишен проект и бюджет, с който да купя играчи, които харесвам. Също така, трябва да разчистя футболистите, които не пасват на практикувания от нас стил. Ако собственикът ми каже, че не можем да постигнем съгласие, ще се разделим, както винаги, по приятелски и ще напусна Кулиакан с най-добри спомени. Посвещаването на победа на Николас Мадуро? Където и да съм, ще продължа да обичам Куба и Венецуела. Ако ви харесва, добре. Ако ли не, съжалявам. Тъй като съм Марадона няма да го кажа? Напротив, ще облека риза, ще си сложа вратовръзка и ще го повторя, ОК?", заяви Марадона пред Univision. Diego Maradona's time with Dorados may continue, but only on his terms...https://t.co/kihklCmZyc — Goal News (@GoalNews) May 21, 2019

