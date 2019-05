Шампионска Лига Хендерсън почти е изпуснал гола на Ориги във вратата на Барселона 21 май 2019 | 16:45 0



Джордан Хендерсън почти е изпуснал четвъртия гол на Ливърпул срещу Барселона, с който мърсисайдците се класираха на финала в Шампионската лига. Капитанът на отбора обясни, че се е занимавал с подредбата на отбора при изпълнението на ъгловия удар от Трент Александър-Арнолд, който подаде на Дивок Ориги за 4:0. Look at Hendo here .... and the audacity of some people to slate him off.



Yea he's not Steven Gerrard. He doesn't have to be. Because he's JORDAN HENDERSON and that's really all that matters. He would die for us on that pitch and I love him with all my heart. #LFC pic.twitter.com/l3J94e0bG8 — Sansa & Dany Defense Squad (@andyrobertsons_) May 10, 2019 "Мисля, че в същия момент говорех с някого и организирах нещо. Може би беше защитата ни след корнера. Обърнах се и видях как топката влиза в мрежата. Не разбрах на момента какво точно се случи", каза той. "Голът беше страхотен, особено в мач с подобен залог. Той беше идея на един много млад футболист, който показа невероятен футболен интелект. И не на последно място, на него му беше нужна реакция от Дивок Ориги, която той получи. Страхотен завършек на тази атака! Така че, да, голът беше впечатляващ и с това мога да опиша цялата вечер", продължи капитанът на Ливърпул в интервю за официалния уебсайт на УЕФА. "За нас финалът е всико. За клуба, за феновете, за всички замесени, но най-вече за футболистите. В началото на сезона не много хора си мислеха, че ще стигнем до тук. Не ни беше и лесно", каза още той. "Всички знаем колко добър отбор е Тотнъм. Те имат страхотни играчи и могат да победят всеки отбор. Ще бъде труден финал и ние трябва да бъдем готови", завърши Хендерсън. 0



