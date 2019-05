Други Стилиян Петров: Селтик трябва да вземе бързо и ясно решение за мениджърския пост 21 май 2019 | 16:20 - Обновена 0



“Всички говорят за това дали Лени ще получи поста, но той трябва да го анализира и да види дали това ще е добре за него. Не става въпрос само за клуба, но и за Лени. Мениджърите работят по различен начин. Лени е напълно различен от Брендън Роджърс, а наследи състав, изграден от предшественика му. Брендън го изгради много добре и събра свои собствени играчи, които да пасват на стила му. Нийл Ленън е напълно различен и ако продължи, трябва да седна и да анлизира накъде отива клубът. Какво правят с наваксването на Рейнджърс? Какво трябва да направят, за да постигнат отново нещо на европейската сцена? Какво трябва да добавят в състава? Should Neil Lennon stay or should he go? https://t.co/H7slvdMIgy — Goal News (@GoalNews) May 21, 2019 Мисля, че трябва да вземат бързо решение. Така ще покажат, че имат ясен план и че знаят какво ще направят. Защото, ако се замислиш, Лени ще загуби няколко важни играчи на тима. Ще трябва да го изгради наново и да избута клуба напред, а няма много време за подготовка заради Европа. Бързо и ясно решение ще даде сигурност на феновете и избраника, че ще има подкрепа и време за изграждане наново”, заяви Петров пред The Scotsman. Легендата на Селтик Стилиян Петров коментира мениджърския пост на тима. След напускането на Брендън Роджърс в посока Лестър отборът беше поет от Нийл Ленън, който обаче за момента е само временен вариант.“Всички говорят за това дали Лени ще получи поста, но той трябва да го анализира и да види дали това ще е добре за него. Не става въпрос само за клуба, но и за Лени. Мениджърите работят по различен начин. Лени е напълно различен от Брендън Роджърс, а наследи състав, изграден от предшественика му. Брендън го изгради много добре и събра свои собствени играчи, които да пасват на стила му. Нийл Ленън е напълно различен и ако продължи, трябва да седна и да анлизира накъде отива клубът. Какво правят с наваксването на Рейнджърс? Какво трябва да направят, за да постигнат отново нещо на европейската сцена? Какво трябва да добавят в състава?Мисля, че трябва да вземат бързо решение. Така ще покажат, че имат ясен план и че знаят какво ще направят. Защото, ако се замислиш, Лени ще загуби няколко важни играчи на тима. Ще трябва да го изгради наново и да избута клуба напред, а няма много време за подготовка заради Европа. Бързо и ясно решение ще даде сигурност на феновете и избраника, че ще има подкрепа и време за изграждане наново”, заяви Петров пред The Scotsman.

Калоян Антонов

