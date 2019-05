Шампионска Лига Тотнъм наложи сурова санкция на черноборсаджии 21 май 2019 | 15:47 - Обновена 0



“Още веднъж искаме да подсетим всички наши фенове, че всеки закупен билет може да се използва само от лицето, снабдило се с него от клуба. Прехвърлянето или продажбата на билети чрез неофициални средства нарушава нашите правила и е противозаконно. Ще гледаме да предприемем най-суровата възможна санкция срещу всеки, уличен в подобна дейност, включително и отнемане на сезонната карта.

The Club has this week issued indefinite bans to three Season Ticket Holders who have listed their @ChampionsLeague Final tickets for sale on a secondary ticketing platform.



The Club has this week issued indefinite bans to three Season Ticket Holders who have listed their @ChampionsLeague Final tickets for sale on a secondary ticketing platform.



We shall look to take the strongest possible action against anyone found to be engaging in such activity. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 21, 2019 Освен това ако разберем, че билети се продават от техните притежатели след вземането им, заедно с УЕФА и Wanda Metrpolitano ще анулираме оригиналните билети за мача, което означава, че с тях няма да може да се влезе на стадиона. Моля, не разваляйте едно от най-големите събития в клубната история, като продавате билета си, за да извлечете печалба от други фенове на "шпорите". Както винаги, съветваме привържениците да не купуват билети от неофициални източници. Тези билети може да са невалидни или фалшифицирани", се казва още в съобщението. Отборът на Тотнъм излезе с официална декларация, в която съобщава, че е наложил наказание за неопределен срок на трима притежатели на сезонни карти на тима заради опита им да продадат билетите си за финала на Шампионската лига посредством неправомерна интернет платформа.

