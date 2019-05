НБА Крило на Далас ще се пробва като свободен агент 21 май 2019 | 15:41 0



Dwight Powell is declining his player option for next season worth $10.2 million. The Mavs are expected to sign him to a new, longer contract. pic.twitter.com/zNmNCmDakR — All Things Mavs (@All_Things_Mavs) May 20, 2019

Възпитаникът на елитния Станфорд бе избран от Шарлът под №45 в Драфта през 2014 година, но в крайна сметка започна кариерата си в НБА в Бостън. За Селтикс той изигра едва 5 двубоя през сезон 2014/2015, след което се озова в Далас, където постепенно се наложи в състава, подобрявайки представянето си с всеки следващ сезон. Тежкото крило на Далас Дуайт Пауъл взе решение да се откаже от последната година от договора си с тексаския тим и да се пробва като свободен агент. 27-годишният канадски баскетболист можеше да остане в Маверикс и през следващия сезон, за който трябваше да получи $10.2 милиона, но това няма да се случи.211-сантиметровият Пауъл ще търси по-изгодна сделка от финансова гледна точка, след като изпраща най-силния сезон в професионалната си кариера. Медиите в САЩ твърдят, че той ще получи по-примамливо предложение от досегашния си тим и все пак ще остане в Тексас.В 77 мача за Мавс той записа средно по 10.6 точки, 5.3 борби, 1.5 асистенции и 0.6 чадъра за 21.6 игрови минути на двубой.Възпитаникът на елитния Станфорд бе избран от Шарлът под №45 в Драфта през 2014 година, но в крайна сметка започна кариерата си в НБА в Бостън. За Селтикс той изигра едва 5 двубоя през сезон 2014/2015, след което се озова в Далас, където постепенно се наложи в състава, подобрявайки представянето си с всеки следващ сезон. 0



