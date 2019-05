Чеферин: УЕФА няма да се колебае при налагането на наказания

Президентът на УЕФА Александър Чеферин коментира непряко ситуацията с разследването на Манчестър Сити. Английските шампиони са обвинени в нарушаването на финансовия феърплей, а проверките продължават и в момента. Сити за заплашени от редица санкции, като най-сериозната е изключване от европейските клубни турнири и по-конкретно от Шампионската лига, където те ще участват.

Uefa president Aleksander Ceferin talks Champions League reforms, FFP and what some see as a worryingly close relationship to Juventus president Andrea Agnelli (yes he’s godfather to his daughter, no he’s never borrowed a Ferrari)https://t.co/XWn2rbbaT9 via @nytimes