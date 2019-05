НБА Kъри и Грийн с мач за историята 21 май 2019 | 15:02 0



копирано



Stephen Curry and Draymond Green have become the first pair of teammates in Postseason history to both record a triple-double in the same game.



h/t @EliasSports pic.twitter.com/KkQgGeGQSO — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 21, 2019

Къри игра 47 минути при триумфа след продължение, за да наниже 37 точки, в комбинация с 13 борби и 11 асистенции, а същевременно реализира 7/16 в стрелбата от тройката. Грийн пък постигна 18 точки, 14 борби, 11 асистенции, 3 отнети топки и 2 чадъра за 43 минути и освен това наниза тройката, която на практика подпечата победата на отбора му след асистенция от Къри. Стеф Къри и Дреймънд Грийн бяха в главните роли за Голдън Стейт при победата със 119:117 в мач №4 от финалите на Западната конференция, след който Уориърс затвориха серията с 4-0, достигайки пети пореден финал на НБА. Къри и Грийн се превърнаха в първите двама съотборници в историята на плейофите, записали “трипъл-дабъл” в един и същ мач.Къри игра 47 минути при триумфа след продължение, за да наниже 37 точки, в комбинация с 13 борби и 11 асистенции, а същевременно реализира 7/16 в стрелбата от тройката. Грийн пък постигна 18 точки, 14 борби, 11 асистенции, 3 отнети топки и 2 чадъра за 43 минути и освен това наниза тройката, която на практика подпечата победата на отбора му след асистенция от Къри.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1484

1