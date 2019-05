НБА Голдън Стейт се нареди до легендарен тим на Бостън 21 май 2019 | 14:54 - Обновена 0



копирано



The Warriors have become the 2nd team in NBA history to reach the Finals in 5 consecutive seasons.



They join the Celtics, who made 10 straight appearances from 1957-66. pic.twitter.com/WveYs2ahCJ — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 21, 2019

Селекцията на Стив Кър обаче все още е доста далеч от постижението на Селтикс, които играят на финал в 10 поредни сезона в периода от 1957 до 1966 година, като в този промеждутък от време триумфират с титлата в 9 случая. Уориърс елиминираха Портланд във финалната серия на Западната конференция след успех с 4-0 и ще защитават титлата си срещу Милуоки или Торонто, които си оспорват втората квота за финалите. Класирането на Голдън Стейт за пети пореден финал на НБА нареди Уориърс до един от най-великите тимове в историята на баскетболната игра. Шампионите се наредиха до Бостън Селтикс от ерата на Бил Ръсел като единствените два отбора, които стигат до финалите на плейофите в пет последователни сезона.Селекцията на Стив Кър обаче все още е доста далеч от постижението на Селтикс, които играят на финал в 10 поредни сезона в периода от 1957 до 1966 година, като в този промеждутък от време триумфират с титлата в 9 случая. Уориърс елиминираха Портланд във финалната серия на Западната конференция след успех с 4-0 и ще защитават титлата си срещу Милуоки или Торонто, които си оспорват втората квота за финалите.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1359

1