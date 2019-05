Англия Официално: Жиру остава в Челси и през следващия сезон 21 май 2019 | 14:44 - Обновена 0



копирано





“Много съм щастлив, че подписах нов контракт. Наистина исках да остана за поне още една година. Усетих, че съм част от тима и семейството още от самото начало и дано в бъдеще да завоюваме още трофеи”, заяви доволният Жиру. 'I am very happy and looking forward to the next year!' - @_OlivierGiroud_ pic.twitter.com/9upc88ffUW — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2019 “Много сме радостни, че Оливие ще бъде играч на Челси за още един сезон. Откакто се присъедини към нас преди 18 месеца, понякога той трябваше да прояви търпение и да чака своя шанс, но все пак има положителен принос за тима. Дали заради неегоистичната си игра в атака, или десетте си гола в Лига Европа през тази кампания, той е важна част от състава. Надяваме се, че в Баку ще спечели втория си медал с Челси, който да прави компания на този от Купата на ФА през миналия сезон”, добави директорът Марина Грановская. Отборът на Челси официално обяви, че е подновил договора на нападателя на тима Оливие Жиру . Настоящото споразумение изтичаше в края на юни, а с неговото удължаване голмайсторът ще остане на “ Стамфорд Бридж ” за още 12 месеца. Световният шампион с Франция се присъедини към “сините” с трансфер от Арсенал през януари 2018 г. и оттогава насам има 17 гола в 62 мача за тях.“Много съм щастлив, че подписах нов контракт. Наистина исках да остана за поне още една година. Усетих, че съм част от тима и семейството още от самото начало и дано в бъдеще да завоюваме още трофеи”, заяви доволният Жиру.“Много сме радостни, че Оливие ще бъде играч на Челси за още един сезон. Откакто се присъедини към нас преди 18 месеца, понякога той трябваше да прояви търпение и да чака своя шанс, но все пак има положителен принос за тима. Дали заради неегоистичната си игра в атака, или десетте си гола в Лига Европа през тази кампания, той е важна част от състава. Надяваме се, че в Баку ще спечели втория си медал с Челси, който да прави компания на този от Купата на ФА през миналия сезон”, добави директорът Марина Грановская.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1341

1