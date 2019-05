Англия Легендата Батистута може да оглави Мидълзбро 21 май 2019 | 12:01 - Обновена 0



Легендата на италианския футбол Габриел Батистута може да е шокиращ кандидат за нов мениджър на английския Мидълзбро. С тази информация днес излиза TyC Sports. Fiorentina legend Gabriel Batistuta is reportedly interested in the Middlesbrough job



He wasn't previously offered a price but bookmakers have put him straight in at 10/1



Would you like to see him at the Riverside next season? https://t.co/8VrYdQKddu — Oddschanger (@Oddschanger) May 21, 2019 Мидълзбро, който играе във второ ниво на английския футбол, търси нов наставник и разглеждат кандидатурата на Батистута, който до този момент не е водил професионален футболен клуб. Той получи своя треньорски лиценз едва преди осем месеца. През изминалия сезон Мидълзбро завърши на седмото място в Чемпиъншип и не успя да стане част от плейофите за влизане във Висшата лига, след като изостана само на точка от шестия Дарби Каунти. 0



