Тайсън Фюри: Уайлдър ще получи реванш, ако го иска

Fury was stripped of and relinquished ABC belts. The Heavyweight Champion doesn't need an ABC belt. Fury beat Wladimir. Still fighting. Still unbeaten. — LinealBoxingChampion (@LinealBoxChamp) May 11, 2019

"Мач между двамата най-харизматични шампиони през последния половин век трбва да бъде видян от повече хора. Длъжни сме да направим велик бой - каза Фюри. - Подписах договор с ESPN, защото искам да участвам в най-великите мачове в историята." Тайсън Фюри намекна, че евентуален реванш срещу Дионтей Уайлдър ще се случи при желание на американеца. Първият мач между двамата се превърна в класика. Срещата завърши наравно. Фюри оцеля след два много тежки нокдауна и дори според мнозина е заслужавал да спечели."Мач между двамата най-харизматични шампиони през последния половин век трбва да бъде видян от повече хора. Длъжни сме да направим велик бой - каза Фюри. - Подписах договор с ESPN, защото искам да участвам в най-великите мачове в историята."

