Уайлдър: Бързината ме прави най-опасния човек

Man what a weekend!!!

A crazy Ko and now I just won Two Emmys tonight @Showtime we did it baby. Congratulations to all of us and it’s a team effort to make the magic happen. Thanks to the whole Showtime family there’s more to come. #BombZquad #TilThisDay #SportsEmmyAwards pic.twitter.com/fOgX58Ul6b — Deontay Wilder (@BronzeBomber) May 21, 2019

"По-бърз съм отколкото много хора си мислят - каза Уайлдър. - Точно това ме прави най-опасния човек в света. Когато използвам моя интелект на ринга, се получава истинска магия. Притежавам невероятна мощ, но това не е тайна. Знам, че съм опасен. Моите ръце носят смъртоностна заплаха. Сега дойде моментът да продължа напред."

Уайлдър обяви, че вече е време да се бие с Антъни Джошуа.

