Малиняджи тресна Лобов с микрофон по главата

Things got heated between Artem Lobov (@RusHammerMMA) and Paulie Malignaggi (@PaulMalignaggi) with the boxer even spitting at The Russian Hammer.



Repost @Maclifeofficial pic.twitter.com/GyDLjDt0wb — The Last Round (@thelastround12) May 20, 2019 Американецът не спря дотук. Той наплю Лобов, но преди да се разрази още по-сериозен конфликт охраната се намеси.

Двамата ще се бият на 22 юни във Флорида. Лобов вече има победа по регламента на боевете без ръкавици. Той надви UFC звездата Джейсън Найт на 6 април. След мача и двамата противници изглеждаха ужасно. Бившият световен шампион по бокс за професионалисти Поли Малиняджи удари с микрофон по главата Артьом Лобов. Сцената ес разрази по време на официалната пресконференция преди техния мач по правилата на уличния бой с голи ръце.Американецът не спря дотук. Той наплю Лобов, но преди да се разрази още по-сериозен конфликт охраната се намеси.Двамата ще се бият на 22 юни във Флорида. Лобов вече има победа по регламента на боевете без ръкавици. Той надви UFC звездата Джейсън Найт на 6 април. След мача и двамата противници изглеждаха ужасно.

