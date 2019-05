Зимни спортове Канада разгроми Дания на Световното 21 май 2019 | 09:26 - Обновена 0



Пиер-Люк Дюбоа даде началото на головата фиеста след само 60 секунди игра. Джаред МакКан и Джонатан Оди-Марчесо добавиха по още един гол в първата третина. Сам Райнарт се разписа по веднъж в останалите две части за крайното - 5:0. U.S. up next as Canada notches easy shutout over Denmark (via @cbcsports)https://t.co/gkB5Ix1aPt pic.twitter.com/FY1ARRMobP — CBC Newfoundland and Labrador (@CBCNL) 20 май 2019 г. "Кленовите листа" дадоха възможност за изява на двама вратари в тази среща - Картър Харт и Макензи Блекууд, които запазиха мрежата си суха. https://t.co/holMsUp6Pm Hart, Blackwood combine for 24-save shutout as Canada blanks Denmark 5-0 https://t.co/fPJSvYIdnw pic.twitter.com/pf9MoIkQT7 — PUCKOOLER (@puckooler) 21 май 2019 г. Италия победи Австрия с 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 3:2) след дузпи в мач от група "В". На срещата, която се проведе в арена "Ондрей Непела" в Братислава, присъстваха 9085 зрители.



За победителите точни бяха Антъни Бардаро, Саймън Костнър и Марко Роза, а решителната дузпа бе реализирана от Шон Макмонал.



Италианският национален отбор за първи път в турнира отбеляза повече от един гол в мач, в предишните шест мача италианците успяха да поразят противниковата врата само веднъж.

Италия и Австрия изиграха последния си мач в турнира. Италианците завършиха седми в група "В", спечелиха две точки и запазиха своето място в топ дивизията.



За първи път от 2006 г. и двата отбора, които се издигнаха от първата дивизия през миналия сезон, успяха да се закрепят в елитното разделение на Световното първенство. Вчера Великобритания спечели след продължение срещу Франция с 4:3 и също запази място си в елита.



Австрийците станаха осми, спечелиха една точка и изпаднаха от топ дивизията на Световната купа.

Последният път, когато италианците спечелиха победата в елитната дивизия бе на 11 май 2014 г. срещу Франция (2:1). Най-високото постижение на италианския национален отбор на световните първенства е четвъртото място през 1953 година. През следващата година отбори от Казахстан и Беларус ще играят в елитната дивизия.

