Голдън Стейт е на финал в НБА след драматичен успех срещу Портланд

Майърс Леонард наниза 30 точки за Портланд, Лилард имаше 28 и Си Джей Маккълъм добави 26.

Шампионът в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада Голдън Стейт Уориърс спечели титлата в Западната конференция за пета поредна година. По този показател те се присъединиха към Бостън Селтикс, като единствените отбори постигали подобно нещо.Воините стигнаха до категоричното 4:0 победи в серията срещу Портланд Трейл Блейзърс, след като постигнаха драматичен успех със 119:117 след продължения.Баскетболистите от Оукланд изоставаха с 8 точки преди последната четвърт, но водени от Стеф Къри, който завърши с 37 точки, успяха да направят обрат и да заслужат място в спора за титлата.Преломни за изхода на мача се оказаха последната четвърт и продължението, които бяха спечелени от Голдън Стейт съответно с 24:16 и 8:6.Воините поведоха с 119:115 при оставащи 39.6 секунди до края на продължението.Деймиън Лилард вкара две точки при 32,8 секунди до сирената, а последвалият пропуск на Къри даде надежди на Портланд. Лилард опита от зоната на 3 точки да донесе победата на домакините, но не се получи.Къри завърши с 37 точки, 13 борби и 11 асистенции. Грийн добави 18 точки, 14 борби и 11 асистенции.