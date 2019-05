Формула 1 Легендата на Формула 1 Ники Лауда си отиде 21 май 2019 | 07:19 - Обновена 0



Трикратният световен шампион от Формула 1 Ники Лауда е починал тази нощ на 70-годишна възраст. Новината беше потвърдена от семейството му. Австриецът си отиде девет месеца след трансплантация на бял дроб, след която получи сериозни усложнения, а миналата седмица за пореден път беше приет в болница. 70-year-old Formula One legend Niki Lauda has passed away "peacefully" and surrounded by family.https://t.co/Gi087RO5Df — DW News (@dwnews) May 21, 2019 Преди това той беше претърпял две трансплантации на бъбрек - през 1997-а и 2005 г. Ники Лауда е признат за една от най-влиятелните личности в историята на Формула 1. През 1976-а той участва в една от най-тежките катастрофи, когато болидът му се удря в предпазно заграждение на "Нюрбюргринг" и избухна в пламъци. Лауда е спасен, но остава с тежки изгаряния по лицето и тялото, а мнозина смятат, че здравословни му проблеми през годините са пряко следствие от инцидента.

