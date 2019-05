Зимни спортове Великобритания победи Франция след продължение на Световното по хокей на лед 20 май 2019 | 20:54 0



Great Britain, great #IIHFWorlds battle!@TeamGBicehockey will stay at the top division thanks to their big win over @Hockey_FRA



See you in 2020! pic.twitter.com/FxfekP0oak — IIHF (@IIHFHockey) May 20, 2019 В група В Швеция стигна до труден успех с 5:4 (1:0, 1:1, 3:3) срещу Латвия. С победата шведите събраха 15 точки, като изостават на 3 от лидера Русия. Втори е Чехия, а четвъртата позиция е за Швейцария. Първите четири тима си осигуриха място в следващата фаза. Денис Расмусен вкара победния гол на празна врата само 34 секунди преди финалната сирена. Highlights: @adriankempe had a goal and an assist to help @Trekronorse sneak past @lhf_lv 5-4 on Monday at #IIHFWorlds@LAKings



More game highlights >https://t.co/LZ0SQWQwmc pic.twitter.com/dcuX3X4t0h — IIHF (@IIHFHockey) May 20, 2019 Отборът на Великобритания победи с 4:3 след продължение (0:0, 3:2, 0:1, 0:1) Франция в среща от група А на Световното първенство по хокей на лед. Двата отбора заемат последните две места в групата с по 2 точки. Решителното попадение бе дело на Бен Дейвис. Той бе точен 2:03 минути след старта на продължението.В група В Швеция стигна до труден успех с 5:4 (1:0, 1:1, 3:3) срещу Латвия. С победата шведите събраха 15 точки, като изостават на 3 от лидера Русия. Втори е Чехия, а четвъртата позиция е за Швейцария. Първите четири тима си осигуриха място в следващата фаза. Денис Расмусен вкара победния гол на празна врата само 34 секунди преди финалната сирена.

