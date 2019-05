Моторни спортове Крошета по време на Състезанието на звездите в НАСКАР (видео) 20 май 2019 | 19:31 - Обновена 0



След като паркира колата си в бокса, Бауер отиде до Нюман, който още не бе излязъл от автомобила си, и му нанесе няколко удара по главата преди да бъде спрян от механиците наоколо. Tempers getting HOT at the NASCAR All-Star Race. pic.twitter.com/tYONhA1T3b — FOX Sports (@FOXSports) May 19, 2019 НАСКАР пилотите Клинт Бауер и Раян Нюман влязоха във втора битка след финала на Състезанието на звездите в американския шампионат. В питлейна на пистата "Шарлът" двамата пилоти се сбиха, след като на няколко пъти се засичаха и докосваха автомобилите си по време на състезанието. След карирания флаг пък полемиката им достигна друго ниво.След като паркира колата си в бокса, Бауер отиде до Нюман, който още не бе излязъл от автомобила си, и му нанесе няколко удара по главата преди да бъде спрян от механиците наоколо. "Аз също не харесах начина, по който Бауер се състезава. Не е и много мъжко да удряш някой, докато самият ти си с каска. Мисля, че той трябва да е засрамен от действията си", коментира по-късно Нюман. Никой от двамата не получи наказание.

