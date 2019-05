В Тотнъм вярват, че Кейн ще играе във финала на Шампионската лига

Нападателят на Тотнъм Хари Кейн може да се възстанови от контузията, която го измъчва за финалния мач от Шампионската лига с Ливърпул. Английският нападател получи травма глезена си в четвъртфиналния мач от Шампионската лига срещу Манчестър Сити. От тогава не е изиграл нито една минута.

Според лондонския "Evening Standard", 25-годишен футболист ще се възстанови предсрочно. През уикенда Кейн участваше в тренировките и не изпитваше болка. Ако ситуацията не се промени, той ще бъде включен в групата за лагера в Испания. В сезон 2018/19 г, Хари Кейн изигра 39 мача във всички турнири за Тотнъм, вкара 24 гола и даде 6 асистенции.

Harry Kane: Had a direct hand in 21 of the 67 league goals (31.3%) Tottenham scored in the Premier League this season



Read @_WrightJosh's Tottenham review -- https://t.co/crcofIByYg pic.twitter.com/E9we5HqrXN